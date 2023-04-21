Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karabük'te il protokolü bayramlaştı

Karabük'te il protokolü bayramlaştı

Yerel Haberler

Karabük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla il protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Karabük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla il protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ramazan Bayramında toplumsal dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla polis evinde düzenlenen bayramlaşma törenine, Vali Vekili Muhittin Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Garip Gümüş, kurum müdürleri diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Vekili Gürel, katılımcılara teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Daha sonra program 5000 Evler Şehitlik Mezarlığında devam etti. Burada şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Cumhur Ünal Karabük Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title