Karabük'te il protokolü bayramlaştı

Karabük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla il protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ramazan Bayramında toplumsal dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla polis evinde düzenlenen bayramlaşma törenine, Vali Vekili Muhittin Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Garip Gümüş, kurum müdürleri diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Vekili Gürel, katılımcılara teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Daha sonra program 5000 Evler Şehitlik Mezarlığında devam etti. Burada şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. - KARABÜK