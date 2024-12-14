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Karabük'te Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Karabük'te Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi
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Karabük'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı, gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda toplumsal katkılar oluşturmayı amaçlıyor. Çalıştaya katılan gençler, gelecekteki talepleri için çözüm önerileri geliştirme fırsatı buldular.

Karabük'te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin ihtiyaçlarına dayalı politikalar geliştirerek, onları toplumsal yapının güçlü bir parçası haline getirmeyi amaçlayan "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Öğlebeli Gençlik Merkezinde düzenlenen çalıştayda katılımcılar, gençlerin gelecekteki ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çeşitli grup çalışmalarına katıldılar. Etkinlikle, gençlerin fikirlerini ifade etmesi ve Türkiye'nin gençlik politikalarına dair vizyon oluşturulması hedefleniyor.

Çalıştaya Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Vali Yavuz, çalıştay çerçevesinde hazırlanan 11 başlığın çok önemli olduğunun altını çizdi.

Yavuz, "Ben inanıyorum bütün gençlerimiz moderatörlerimiz eşliğinde bakanlığımızın hazırladığı bu politika belgesine çok kıymetli görüş, önemine katkılar sunacaklar. Biz size inanıyoruz. Biz size güveniyoruz Çünkü sizler geleceğimizsiniz ve geleceğimiz size emanet ediyoruz. İyi ki varsınız" dedi.

"Yaşadığımız çağda çok fazla bilgi akışı ile karşılaşıyoruz" diyen Yavuz, "Saniyede, dakikada milyonlarca, milyarlarca sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımı yapıyor. Adeta bombardımanlara tutuluyoruz. Bu doğru bilgiye eğer erişmeye yeteneğine sahipsek, doğru bilgiyi ayıklayıp doğru bilgiyi erişecek kanallara ve yeterlilere ve yeterine sahipsek sorun yok. Eğer bu yeterliliğe sahip değilsek korkunç bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız. Bu konu sizler tarafından gerçekten tartışılması gereken, bu bilgi bombardımanı karşısında bizlerin hangi bilgiyi ayıklayıp, hangi bilgiyi kullanabileceğimizi, kanalların yeterlilikleri de doğru bilgiye ulaşma konusu bizler için çok kıymetli. Geleceğimiz için çok kıymetli an için çok kıymetli" şeklinde konuştu.

Yavuz, sanal ortamda yaşanan, işlenen suçlar ile faaliyetlerin gençler tarafından çok dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Bugünün suçları maalesef bilgi teknolojileriyle, siber ve sanal ortamla işlenen suçlar, geleneksel suçların önün geçmeye başladı. O zaman bizler gençlerimizi, çocuklarımızı bu sanal ortamda işlenen suçlara karşı korumamız lazım."

Çalıştayın amacından bahseden Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, "Gençlik Politika Belgesinin şekillendirilmesi, Karabük ilindeki gençlerin yani sizlerin oluşturulacak olan ülkemizin ve bakanlığımızın genç politika belgesine katkı sunmanız. Bizler sizin görüşlerinizi, yorumlarınızı, katkılarınızı duymak için buraya geldik. Oluşturulacak olan politika belgesini sizlerin bizlere sunacağınız katkılarla beraber hazırlayacağız.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de kurum olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Konuşmaların ardından istihdam, genç sağlığı, çevre, iklim gibi sosyal hayata dair 11 farklı başlığın ele alınacağı toplantılara geçildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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