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Karabük'te Geleneksel İftar Programı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Karabük'te Geleneksel İftar Programı Yoğun Katılımla Gerçekleşti
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Karabük'ün Soğuksu Mahallesi'nde düzenlenen 4. geleneksel iftar programı, mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İftarın amacı toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve vefat eden mahalle sakinleri için dualar etmekti.

Karabük'ün Soğuksu Mahallesinde geleneksel iftar programının 4.'sü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Soğuksu Mahallesi Muhtarlığı ve Soğuksu Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Ramazan ayında toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlamak için iftar programı düzenlendi. Programda, vefat eden mahalle sakinleri için dualar edildi.

Soğuksu Mahallesi Muhtarı Serkan Beşevli, Soğuksu Yardımlaşma Derneği ortaklığında düzenlenen iftarın hem manevi açıdan önemli olduğunu hem de mahalle sakinleri arasında güçlü bir yardımlaşma ve dayanışma ruhu oluşturduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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