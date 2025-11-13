Haberler

Karabük'te Filistin İçin Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla dayanışma etkinliği düzenledi. Etkinlikte hazırlanan yiyecekler ve el emeği ürünlerin satışıyla elde edilen gelir, Filistin halkının ihtiyaçlarına bağışlanacak.

Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve bölge halkına destek olmak amacıyla dayanışma etkinliği düzenledi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, Kemal Güneş Caddesi üzerinde kuruldu. Kurum personeli ve gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler ile el emeği ürünlerin satışa sunulduğu organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe ayrıca Denetimli Serbestlik Karabük İl Müdürü Muammer Sarıcalı, Karabük Cezaevi Müdürü Emrah Yavuzyılmaz ve çalışma ekibi de katılarak destek verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ile Cezaevi ve Basın Savcısı Oğuz Yılmaz da etkinliği ziyaret ederek emeği geçenleri tebrik etti ve yapılan çalışmanın anlamlı olduğunu ifade etti.

Etkinlikten elde edilecek gelirin, Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili yardım kuruluşlarına bağışlanacağı belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
