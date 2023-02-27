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Karabük'te evlenenlerin sayısı boşananların sayısını geçti

Yerel Haberler

Karabük'te evlenenlerin sayısı boşananların sayısını geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan evlenme ve boşanma istatistiklerine göre Karabük'te 2022 yılında evlenen çiftlerin sayısı bin 433 olurken, boşanan çiftlerin sayısı 545 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan evlenme ve boşanma istatistiklerine göre Karabük'te 2022 yılında evlenen çiftlerin sayısı bin 433 olurken, boşanan çiftlerin sayısı 545 olarak gerçekleşti.

TÜİK, evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Karabük'te 2022 yılında evlenen çiftlerin sayısı bin 433 olurken, boşanan çiftlerin sayısı 545 olarak gerçekleşti.

Açıklamada, Zonguldak'ta 2022 yılında evlenen çiftlerin sayısı 3 bin 621 olurken, boşanan çiftlerin sayısı bin 279 olarak, Bartın'da da evlenenlerin sayısı bin 218, boşananların sayısı 408 olarak gerçekleştiği belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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