Karabük'te eski erkek arkadaş tarafından bıçaklanan genç kadın yaralandı

TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK)- Karabük'te arkadaşı ve teyzesi ile bir çay ocağında oturduğu sırada eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın yaralandı.

Olay, Karabük Merkez'e bağlı Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. M.D. isimli şahıs eski kız arkadaşı olan E. A. teyzesi ve arkadaşı ile çay ocağında oturduğu sırada yanlarına gelerek tartışmaya başladı. M.D. isimli şahıs E. A.'yı bıçak ile yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.