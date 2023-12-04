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Karabük'te Dünya Engelliler Günü Etkinliği

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Karabük'te düzenlenen etkinlikte engelli bireylerin sergilediği performans büyük beğeni topladı. Programa Karabük Valisi, Belediye Başkan Yardımcısı, Emniyet Müdürü ve vatandaşlar katıldı.

Karabük'te Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli bireylerin sergilediği performans büyük beğeni topladı.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Karabük'te program düzenlendi. 100. Yıl Mahallesinde düzenlenen etkinliğe Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşasını yapan Vali Mustafa Yavuz, "Engelli bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir. Her birimiz hayatın zorlu yollarında karşılaştığımız engellerle kendimizce mücadele ederken unutmamamız gereken bir nokta vardır. Asıl en büyük engel sevgisizliktir. Gerçek güç engellerle yüzleşirken birbirimize destek olmak ve sevgiyle kucaklaşma yeteneğimizde saklıdır. Engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlamak, empati yapmak ve onların güçlü yanlarını vurgulamak daha anlamlı bir toplum inşa etmemize katkı sağlayacaktır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdurrahman Bilgiç de engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu, başarının anahtarının da öncelikle buna inanmaktan geçtiğini engelli bireylerin bunu yaşayarak her gün ispat ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından özel eğitim merkezlerindeki engelli bireylerin yeteneklerini sergiledikleri gösteriler katılımcılar tarafından alkış alarak büyük beğeni topladı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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