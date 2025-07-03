Karabük'te Dolandırıcılıkla Mücadele Çalışmaları

Karabük'te polis ekipleri telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık vakalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi vererek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Toplum destekli polisler, özellikle yaşlı ve dolandırıcılık mağduru olma riski yüksek bireylerin yoğun olduğu bölgelerde el broşürleri dağıtarak, vatandaşlara kendilerini savcı, polis veya asker olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Ekipler ayrıca, vatandaşlardan, banka hesap bilgileri, kimlik bilgileri ya da şifre gibi kişisel verileri isteyen kişilere karşı temkinli olmalarını, şüpheli durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dolandırıcılıkla mücadelenin hem bireysel hem de toplumsal bilinçle mümkün olduğu belirtilerek, bilgilendirme çalışmalarının yıl boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KARABÜK