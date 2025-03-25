CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak

Karabük'te Dolandırıcılığa Karşı Uyarılar Artıyor

Karabük'te Dolandırıcılığa Karşı Uyarılar Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı öncesi Karabük'te polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla uyarılar yapıyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi vererek, broşürler dağıtmaktadır.

Karabük'te polis ekipleri Ramazan Bayramı öncesi araç ve telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşların bilinçlenmesi için uyarılarını sürdürüyor.

Karabük'te son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

Cadde ve sokaklarda yapmış oldukları denetimler sırasında vatandaşlara hem dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verip hem de broşürler dağıtarak uyarılarda bulunan ekipler, son dönemde dolandırıcıların, vatandaşları çocuklarının kişisel bilgilerini vererek dolandırdıklarına dikkat çekerek, bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, araç alım-satımı yapılırken rastlanan dolandırıcılıklara karşı da önlemler almaya çalışan ekipler şehrin en yoğun caddelerine ve kalabalık noktalara uyarı afişleri asarak, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriyor.

Ramazan Bayramı öncesi dolandırıcılık vakalarının artabileceği uyarısında da bulunan ekipler vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaştıklarında en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını veya polis merkezlerine başvurmalarını istedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title