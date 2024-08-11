Karabük'te Damadın Arkadaşları Tarafından Oto Yıkamaya Götürülüp Yıkandığı Anlar Kaydedildi

Karabük'te bir damadın düğünün ardından arkadaşları tarafından oto yıkamaya götürülüp yıkandığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dünyaevine giren Yusuf Ballı, arkadaşları tarafından oto yıkamaya götürüldü. Kendini arkadaşlarına bırakan damat, köpüklenip tazyikli suyla yıkandı. "Terlediydim, iyi oldu" diyen damadın tebessüm ettiren o anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KARABÜK