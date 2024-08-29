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Karabük'te 'Çılgın Mısırcı' Özel Eğitimli Çocukları Ağırlıyor

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Karabük'te mısır satışı yapan Yasin Yassıçayır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel eğitimli çocukları satış yaptığı stantta ağırlayarak mısır ikramında bulunuyor.

Karabük'te 'Çılgın Mısırcı' olarak bilinen Yasin Yassıçayır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel eğitimli çocukları satış yaptığı stantta ağırlayarak mısır ikramında bulunuyor.

Karabük'te 10 yıldır mısır satışı yapan Yasin Yassıçayır, çeşitli etkinliklerle özel eğitimli çocukların gönüllerini kazanmaya devam ediyor. Yassıçayır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentteki özel eğitimli çocukları satış yaptığı standa davet ederek mısır ikramında bulunuyor. Genç mısırcının düzenlediği etkinlikler çevresi tarafından da takdirle karşılanıyor.

Konuyla ilgili konuşan Yasin Yassıçayır, Zafer Bayramı dolayısıyla ilk olarak Safranbolu'daki özel eğitimli çocukları standına davet ettiğini ifade ederek, mısır kostümü ile de çocukları eğlendirdiklerini söyledi.

Öte yandan mısır ikramında da bulunan Yassıçayır, 81 ildeki özel çocuklarla bir araya gelme projesinin 8'incisini Sinop'ta gerçekleştireceğini aktardı.

Yassıçayır, gün içerisinde 2-3 özel eğitim merkezindeki çocukları da ağırlayacağını belirterek, çocukları sevindirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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