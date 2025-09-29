Karabük'te 'Çılgın Mısırcı' Özel Çocuklar İçin Proje Başlattı

Karabük'te 'çılgın mısırcı' olarak tanınan Yasin Yaslıçayır, kazandığı geliri, tatil ve eğlence yerine özel çocuklara ayırarak fark oluşturuyor.

Yassıçayır, 11 yıldır mısır işiyle uğraştığını belirterek, "Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde 'Çılgın Mısırcı' tezgahım var. Özel çocuklara sevgimden dolayı burada kazandığım gelirle 81 il projesi başlattım. Her ilden bir okul ayarlayıp ekibimizle birlikte okullara gidiyoruz. Özel çocuklarımızı hem eğlendiriyoruz hem de mısırlarımızdan ikram ediyoruz. Şu ana kadar dokuz ile gittik. Onuncu ilimiz Sakarya olarak belirlendi" dedi.

Gelirini normalde tatil ve eğlence için kullanabileceğini, ancak özel çocuklara ayrı bir sevgisi olduğunu ifade eden Yassıçayır, "Onları mutlu etmeyi seviyorum. Bu hafta okullar açıldığından dolayı Karabük ilimizdeki bütün okulları arayarak tezgahıma davet ettim. Onlar da sağ olsunlar, özel çocuklarımızı buraya getirdiler. Onların hepsiyle beraber eğlendik" diye konuştu.

Yassıçayır, özel çocukların kalplerine dokunabilmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu sözlerine ekledi. - KARABÜK