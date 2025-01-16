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Karabük'te 'Çılgın Mısırcı' Midye Yarışması Düzenledi

Karabük'te 'Çılgın Mısırcı' Midye Yarışması Düzenledi
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Karabük'te 'çılgın mısırcı' Yasin Yassıçayır, midye tezgahında düzenlediği yarışmada bir midyeye gizlenmiş altını bulan üniversite öğrencisini ödüllendirdi.

Karabük'te 'çılgın mısırcı' olarak bilinen Yasin Yassıçayır, tezgahında bulunan midyelerden birinin içine altın koyarak yarışma düzenledi. Altını bulan üniversite öğrencisi yarışmayı kazandı.

Karabük'te özel eğitimli çocuklara yönelik yaptığı etkinliklere sesini duyuran Yasin Yassıçayır, bu seferde öğrenciler için farklı bir yol izledi. Yassıçayır, tezgahında bulunan midye içerisine altın koyarak, konuyla ilgili pankart hazırladı. Tezgahtaki 'Bu midyedeki altın sahibini bekliyor' yazılı pankartı gören öğrenciler altını bulmak için midye yeme yarışına girdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) konuşan Yassıçayır, satış yaptığı bölgede öğrenci yoğunluğu bulunduğunu belirterek, onların sıkıntılarını gidermek için böyle bir etkinlik yaptığını söyledi.

Midye içerisindeki altını bulan Karabük Üniversitesi öğrencisi, Yassıçayır'a teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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