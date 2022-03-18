Karabük'te Çanakkale şehitleri törenle anıldı

ÇANAKKALE (İHA) - Karabük'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi. Törenler kapsamında kültür merkezinde yapılacak olan etkinlikler ise hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin okuduğu okul tarafından hazırlandığından ileri bir tarihe ertelendi.

Beşbinevler Mezarlığındaki şehitlikte başlayan programda ilk olarak anıta il protokolü tarafından çelenk bırakıldı.

Çelenk sunumunun ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl dönümü sebebi ile saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edildi.

Şehitlikteki tören protokol üyelerinin şehitlerin mezarlarına karanfil bırakması ile sona erdi.

Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Garip Gümüş, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şube Başkanı Sabri Özer, Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, emniyet güçleri ve askeri personel, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

"Salon etkinlikleri ertelendi"

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle 100. Yıl Kültür Merkezi'nde Karabük 75.Yıl Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program adı geçen okuldaki iki öğrencinin hayatlarını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - KARABÜK