Karabük'te Bıçaklı Kavga: İbrahim Ayvataş Hayatını Kaybetti

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 26 yaşındaki İbrahim Ayvataş, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma Pazarı mevkiinde meydana gelen olayda İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ayvataş ve Bahattin K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ayvataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Bahattin K. ise taburcu edildi.

Hayatını kaybeden İbrahim Ayvataş için Fatih Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ayvataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayvataş'ın cenazesi, dualarla Aile Mezarlığı'na defnedildi.

İbrahim Ayvataş'ın yaklaşık 2 yıl önce uzman çavuşluğu bıraktığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan Emre E. ve Oğuzhan Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK