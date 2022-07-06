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Karabük'te bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karabük'te bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 2. dönem bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 2. dönem bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi.

125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 8 bedelli asker için yemin töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Hasan Başkök, yaklaşık 1 ay önce vatani görevlerini ifa etmek için yurdumuzun 4 köşesinden gelerek komutanlığımıza katılan 2 bin 8 evladımız temel eğitimlerini ve askerlik hizmetlerini başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşamaktadırlar" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Gürel tarafından askerlik görevini başarıyla tamamlayan erleri tebrik ederek başarı belgelerini takdim etti.

Tören, sıralanan askerlerin Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etmesinin ardından gerçekleştirilen resmi geçitle sona erdi. Askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Safranbolu Jandarma Komando Karabük Yerel Haberler

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