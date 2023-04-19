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Karabük'te bayram öncesi gıda işletmeleri denetlendi

Karabük'te bayram öncesi gıda işletmeleri denetlendi

Yerel Haberler

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalatı yapan işletmelerde denetim yaptı.

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalatı yapan işletmelerde denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık beraberindeki ekiple birlikte Ramazan Bayramı öncesi gıda üzerine faaliyet gösteren işletmeleri denetledi.

Denetimlerde iş yerlerinin hijyen durumları ve kullanılan malzemelerin kalitesi incelendi. Ürünler, muhafaza şartlarında bulunduğu dolapların ısı derecesine, hijyeninden üretim firmasına, barkodundan son kullanma tarihine kadar geniş yelpazede denetimden geçirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Karabük Yerel Haberler

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