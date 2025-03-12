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Karabük'te Baraj Projesine Köylülerden Tepki

Karabük'te Baraj Projesine Köylülerden Tepki
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Karabük'te Devlet Su İşleri tarafından inşa edilen Bulak Barajı Projesi, köylüler tarafından zarar görecekleri gerekçesiyle protesto edildi. Çalışmaların durdurulması için jandarma ekipleri çağrıldı. Köy muhtarı, yapılanların hukuksuz olduğunu ve köyün içme suyu hatlarına zarar verildiğini belirtti.

Karabük'te Devlet Su İşleri tarafından yapılacak olan içme suyu barajına köylüler zarar görecekleri gerekçesiyle tepki gösterdiler.

Devlet Su İşleri, Bulak Köyü sınırları içerisinde bulunan Mencilis Mağarası bölgesinde Bulak Barajı Projesi çerçevesinde çalışmalarına başladı. Yapılacak projeyle hem kendilerinin hem de doğanın zarar göreceğini belirten köylüler bölgeye gelerek çalışmaların devam etmesini engelledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, çalışmalar sırasında köyün içme suyu hatlarına zarar verildiği gerekçesiyle vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan köy muhtarı Mehmet Günbir, "Burada şuanda adını bilmediğimiz bir projenin çalışması var. Maalesef Bulaklılar yok sayılıp, kanun göz ardı ediliyor. Daha önce burada bir mahkeme kararı var. Bu bölgede Safranbolu'yla Bulakköy arasında 40 yıl sürmüş kesin karara bağlanmış bir mahkeme kararında yok sayarak tabiri caizse gecekondu usulü kimse duymadan iki gün içerisinde burada işlem yapmaya başlamışlar" dedi.

Çalışmalar sırasında köye giden su kanallarının da zarar gördüğünü belirten Günbir, "Şuanda yaklaşık 64 tane ailenin, evin su ihtiyacını karşılayan bir kanal var. Bu kanal da bizim bilgimiz olmadan imha etmek üzereler. Bu kanal eğer ki ilk yağmurda bir tane borumuz oradan çıkarsa onun tamiri uzun sürede yapılabilecek bir durum. O zaman da köy içerisinde çok büyük bir sıkıntımız olacak. Tarım, hayvancılık kuracak" diye konuştu.

Günbir, çalışmanın hukuksuz olduğunu ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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