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Karabük'te Ahşaptan Oyuncaklar İlgi Çekiyor

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Karabük'te kasaplık yapan İsmail Karadeniz, geçmişe duyduğu özlemle ahşap malzemelerden yaptığı oyuncaklarla müşterilerinin ilgisini çekiyor. Tarımsal aletlerin minyatür versiyonlarını yaparak sergileyen Karadeniz, bu hobisiyle genç nesle geçmişi tanıtmayı amaçlıyor.

Karabük'te kasaplık yapan İsmail Karadeniz(60) kendisi gibi çocuklarında geçmişe özlem duyabileceğini düşünerek ahşap malzemelerden yaptığı ürünler müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Kentte 40 yıldır kasaplık yapan İsmail Karadeniz, geçmişe özlem duyunca çocuklarında geçmişe özlem duyabileceği düşüncesiyle eski tarımsal aletlerin oyuncağını yapmaya karar verdi. Dükkanının üst katında oluşturduğu küçük ahşap oyuncak atölyesinde ahşaptan sanat eserleri çıkaran Karadeniz, yaptığı kağnı arabası, deste arabası, dokuma tezgahı, çıkrık, traktör, römork, pulluk gibi daha çok tarımsal aletlerin ahşaptan oyuncağını dükkanında sergilemeye başladı.

Boş zamanlarında oyuncak yaptığını ve bunu sürdüreceğini belirten Karadeniz, "Geçmişe özlem diyebiliriz. Geçmişte kullandığımız bazı tarım aletlerine merakım olduğu için başladım yapmaya. Önce araba sonra şunu da bunu da yapabilir miyim derken gelişti. Evde dokuma tezgahını da yaptım. Bazen torunlarıma da oyuncak yaptım" dedi

Bu hobiye tarım aletlerini yaparak başladığını ifade eden Karadeniz, "Deste arabası gibi büyükbaş hayvan arabalarının, dokuma tezgahının oyuncaklarını çalışır vaziyette yapmaya çalıştım. Geçmişte asıllarını kullanmıştım, küçüklerini yapabilir miyim diye düşündüm. Artık bunlar kullanılmıyor, arasanız da bulamazsınız" diye konuştu.

Karadeniz, kendisi gibi çocuklarında geçmişe özlem duyabileceğini aktararak şunları söyledi: "Belki gençlere çocuklara ilham kaynağı olur, merak sararlar, geçmişe özlem duyarlar diye onlara yardımcı olsun diye böyle şeyler yaptım. Bazen okullardan çocuklara eğitim amaçlı olarak istiyorlar, onlara gönderiyoruz. Genç nesil bunların hiçbirini görmüş değil, görmesi de mümkün değil. Onun için oyuncak yapmaya devam ederek bunları göstermeye çalışıyorum."

Müşterilerin ahşaptan oyuncakları görünce şaşırdığını kaydeden Karadeniz, "Geçmişte bir yangın atlatmıştık. Genelde dükkanı değil de 'bu oyuncaklara bir şey oldu mu?' diye sordular. Etleri merak eden hiç olmadı" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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