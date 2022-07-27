Karabük'te AFAD yıl içerisinde 100 tatbikat gerçekleştirdi

İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürü Gazanfer Erbay, 2022 yılında afet olaylarında halkın bilinçlendirilmesi, alınması gereken tedbirler ile acil durumlarda uygulanabilecek hareket tarzlarına dair usul ve esaslara yönelik olarak 100 tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AFAD Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Dr. Gazanfer Erbay'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

AFAD Müdürlüğünün organizasyon yapısı, hedefleri gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Erbay, 2022 yılı içerisinde Afet Farkındalık, KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta, Yangın Farkındalık, Sivil Savunma Planlama Arama Kurtarma, AFAD Gönüllü olmak üzere toplam 69 bin 205 kişiye eğitim verdiklerini ifade etti.

Erbay, yıl içerisinde Şubat ve Haziran aylarında Yenice ilçesinin aşırı yağışlardan etkilendiğini, 1 Temmuzdan itibaren genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildiğini ve müdürlük olarak tüm personelleri ile birlikte çalışarak hayatın normal seyrinde devam etmesini sağladıklarını söyledi.

2022 yılının AFAD Tatbikat Yılı olarak ilan edildiğini sözlerine ekleyen Erbay, il genelinde afet olaylarında halkının bilinç düzeyini yükselterek, alınması gereken tedbirler ile acil durumlarda uygulanabilecek hareket tarzlarına dair usul ve esaslara yönelik olarak 100 tatbikat gerçekleştirildiğini 45 bin 771 kişi ile Türkiye Afet Müdahale çerçevesinde tüm çalışma gruplarının tatbikatlara katılarak organizasyon ve planlama gerçekleştirdiklerini aktardı.

Olabilecek bir afet durumunda planlama koordinasyon ve birlikteliğin önemine vurgu yapan Vali Fuat Gürel "İçinde bulunduğumuz bu yılda afetlerle karşı karşıya kaldık hızlı etkili bir şekilde reaksiyon gösterdik bunu yapılan tatbikatlara borçluyuz şükürler olsun ki can kaybı yaşamadık tatbikatlar sayesinde vatandaşlarımızın da bilinçlendiğine inanıyorum" dedi. - KARABÜK