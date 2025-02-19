Karabük'te Acil Durum Bilinçlendirme Faaliyeti

Karabük'te polis ekipleri, yoğunluğun bulunduğu cadde ve sokaklarda 112 Acil Çağrı Merkezi noktasında bilgilendirme faaliyetinde bulunarak acil durumlarla ilgili bilinç oluşturmak amacıyla broşürler dağıttı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü personeli, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kemal Güneş Caddesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlara acil çağrıların doğru bir şekilde yapılması ve acil yardım hattının etkin kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için bilgilendirmelerde bulundu.

Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne nasıl doğru bir şekilde ulaşılacağı, acil durumlarda yapılması gerekenler ve gereksiz aramaların önlenmesi gibi önemli bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıtan ekipler dolandırıcılık gibi olaylarla karşılaşan vatandaşların derhal 112'yi aramaları noktasında uyarılarda bullundu. - KARABÜK