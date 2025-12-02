Karabük'te emniyet ve jandarmaya 47 yeni araç tahsisi yapıldı

Karabük'te güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen toplam 47 yeni araç, düzenlenen şehir turu ile vatandaşlara tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne 28, İl Jandarma Komutanlığına ise 19 yeni araç tahsis edildi. Güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla kullanılacak olan araçların tanıtımı için şehir turu atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde başlayan konvoy, şehir merkezi ve 100. Yıl Mahallesinde turladı. Şehir turunun ardından araçlar birimlerine teslim edilerek görevlerine başladı.

Yeni araçların, şehir içi devriye, olaylara hızlı müdahale, trafik güvenliğinin sağlanması, kırsal alanlarda etkin kontrol ve acil durumlara ulaşımda önemli katkı sağlayacağı bildirildi. - KARABÜK