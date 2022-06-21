Karabük'te 3 gündür kayıp şahıs bulundu Karabük'te 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli Afgan uyruklu şahıs bulundu. Karabük'te 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli Afgan uyruklu şahıs bulundu. Bayır Mahalle Fevzi Çakmak Caddesi'nde ikamet eden Afganistanlı Abas Quli Amir (39) üç gün önce evinden çıkarak ortadan kaybolmuştu. Zihinsel engelli Amir polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak ailesine teslim etti. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / Yerel Karabük Yerel Haberler

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