Karabük'te 23 Nisan kutlamaları

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kent meydanında gerçekleştirildi.

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kent meydanında gerçekleştirildi.

Törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu, Karabük Belediyesi çocuk bandosunun eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikler çerçevesinde bir öğrenci baygınlık geçirirken, öğretmeni öğrencisini kucağında ambulansa kadar taşıdı.

Kutlamalar çerçevesinde konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın konuşmasının ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Etkinlikte aralarında engelli ve yabancı uyruklu miniklerin bulunduğu çocukların, üzerlerine giydikleri Türk bayraklı elbiseleri eşliğinde sergiledikleri gösteri ise izleyenler tarafından büyük beğeni ve alkış aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ile törenler sona erdi.

Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, Karabük İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri, CHP, MHP, İyi Parti ve Yeniden Refah Partisi Karabük Milletvekili Adayları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK