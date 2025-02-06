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Karabük Nüfusu 2024 Yılında 250 Bin 478'e Düştü

Karabük Nüfusu 2024 Yılında 250 Bin 478'e Düştü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'ün nüfusu 2023'te 255 bin 242 iken 2024 yılında 250 bin 478'e geriledi. Tüm ilçelerde nüfus kaybı gözlemlenirken, erkek nüfus 125 bin 592, kadın nüfus ise 124 bin 526 olarak belirlendi.

TÜİK'in, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31 Aralık 2024 sonuçlarına göre Karabük'ün nüfusu bir önceki yıla göre 250 bin 478'e geriledi.

Türkiye nüfusu, 2024 sonuçlarına göre 85 milyon 664 bin 944 kişi olurken, Karabük'te ise 2023 yılında 255 bin 242 olan nüfus, 4 bin 764 kişi azalarak 2024 yılında 250 bin 478'e geriledi.

Karabük'ün 250 bin 478 olan genel nüfusunun 125 bin 592'si erkek,124 bin 526'sını ise kadın nüfusu oluşturdu.

İlçelerin tamamı nüfus kaybetti

2024 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Karabük merkez ilçe nüfusu geçen yıla oranla 324 kişi artış ile 134 bin 810 kişi olurken, Safranbolu ilçesinde 602 kişi azalışla 69 bin 441 kişi oldu. Eflani ilçesinde geçen yıla oranla nüfusunda 928 kişi azalışla 9 bin 173 kişi, Eskipazar ilçesinde bi 244 kişi azalışla 13 bin 99, Ovacık ilçesinde ise bin 168 kişi azalışla 4 bin 509 ve Yenice ilçesinde ise bin 146 kişi azalarak nüfusu 19 bin 446 kişiye geriledi.

Öte yandan 2023 yılında 11 bin 746 yabancı uyruklunun yaşadığı Karabük'te bu sayı 2024 yılında 10 bin 541'e geriledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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