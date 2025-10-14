Karabük Kızılay'dan Gazze İçin Bağış Kampanyası

Karabük Türk Kızılay İl Başkanlığı, " Gazze'de Yüzler Hep Gülsün Diye" sloganıyla Gazze'ye yönelik bağış kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere vatandaşların destekleri bekleniyor.

Karabük Kızılay İl Başkanı Av. Cemalettin Yavaşçı, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada,Gazze halkının içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekerek, Karabüklü hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti. Yavaşçı, "Gazze'ye yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, bağış açıklamasına 'Filistin Aşevi' yazarak destek olabilir. Bağışlar, doğrudan bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacaktır" dedi.

Başkan Yavaşçı, "Kızılay olarak milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmamak için çalışıyor, elimizin uzandığı her yerde mazlumların yanında olmaya devam ediyoruz" diyerek destek çağrısını yineledi.

Türk Kızılayı, AFAD ile birlikte Gazze'deki insani yardım sürecinde koordinasyon sağlayan ana unsurlardan biri olmaya devam ederken, Karabük İl Başkanlığı da bu sürece aktif destek sunuyor. - KARABÜK