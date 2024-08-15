Üye Girişi
Haberler

Karabük İstanbul'dan en fazla göç alan il oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Karabük il dışından en fazla göçü İstanbul'dan aldı. Karabük, en fazla göçü 2 bin 772 kişi ile İstanbul'a verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Karabük il dışından en fazla göçü İstanbul'dan aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından 'Adrese Dayalı Nüfus Sistemi' (ADNKS) veri tabanı sonuçlarına göre, 2023 yılında Karabük'ün aldığı göç 17 bin 977 kişi olurken, 14 bin 615 kişi de diğer illere göç etti.

Karabük, en fazla göçü 2 bin 772 kişi ile İstanbul'a verdi. Bu ili sırasıyla bin 874 kişi ile Ankara, 780 kişi ile Zonguldak ve 744 kişi ile Kocaeli takip etti.

Çankırı'dan en az göç alan iller ise sırasıyla 6 kişi ile Bayburt, 15'er kişi ile Ardahan ve Tunceli, 17 kişi ile Kilis, 18 kişi ile Gümüşhane oldu. Karabük'üm en fazla göç aldığı il ise 5 bin 46 kişi ile İstanbul olurken, sırasıyla bin 982 kişi ile Ankara, 1069 kişi ile Zonguldak ve 948 kişi ile Kocaeli izledi. Karabük'ün en az göç aldığı iller ise sırasıyla 11 kişi ile Bayburt, 15 kişi ile Niğde, 16 kişi ile Hakkari ve 18 Kişi ile Kilis oldu.

Göç etme nedenine göre Karabük ilinin verdiği göç incelendiğinde 2 bin 746 kişi ile eğitim ilk sırada yer alırken, aldığı iç göç içinde "Hane / aile fertlerinden birine bağımlı göç" nedeniyle göçler 3 bin 079 ile ilk sırada yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Ekonomi Yerel Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olduğunu görmek neye işarettir? Rüyada şiddetli deprem olduğunu görmek ne demek Diyanet? Masterchef 15 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Retro ne zaman bitecek? MECLİS AÇILIŞ TARİHİ 2024: TBMM ne zaman açılacak? 29. Dönem açılış bilgisi… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı? HGS'ye zam mı geldi 2024? HGS geçiş ücreti ne kadar? Otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç TL? Emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır? Bankaya hangi başvuruda bulunulmalı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 15 Ağustos canlı döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Taksi ücretini ödemeyip taksiciyi darp eden hostes! Olay ne, nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir? League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kan vermek ne demek? Rüyada kolundan kan vermek ne anlama gelir? Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı fare görmek, eve fare girdiğini görmek ne demek? Rüyada onlarca fare görmek nedir? DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur?
title