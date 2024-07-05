Karabük İŞKUR, Kardemir İkili Mesleki Eğitim Okulu'na Mesleki Yönelim Test Bataryası Uyguladı

Karabük İŞKUR meslek danışmanları tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KARDEMİR AŞ. iş birliğiyle açılan 'Kardemir İkili Mesleki Eğitim Okulu'na başvuran öğrencilere Mesleki Yönelim Test Bataryası uyguladı.

İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, mesleki yönelim test bataryası uygulamasına 2 gün devam ettiklerini belirterek 160 öğrenciye test uyguladıklarını belirtti.

"Mesleki yönelim test bataryası, meslek seçim aşamasındaki öğrencilere ve sonrasında doğru işe yerleştirilmeye yardımcı olunması amacıyla İŞKUR'un alanında uzman iş meslek danışmanlarımız tarafından kullanılan testtir" diyen Sarıçam, "Tüm gençlerinizi İŞKUR'a bekleriz, Gençlerimize önem veriyoruz ve onlara verdiğimiz bu tür eğitimlerin içeriğinde, gençlere, meslek seçiminin önemi ve kariyer belirleme, iş arama becerilerinin geliştirilmesi, işverenlerin beklentileri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, aktif işgücü programları çerçevesinde işbaşı eğitim programından yararlanma, özel politika gerektiren gruplara yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarından yararlanma, iş hayatı ve işe uyum, mesleki yönelim test bataryası uygulamaları konularında eğitim başlıklarıyla daima gençlerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK