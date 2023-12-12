Karabük İŞKUR İl Müdürü, Karabük Üniversitesi ve TSO'ya ziyaret gerçekleştirdi

Karabük İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Karabük Üniversitesi ve TSO'yu ziyaret ederek işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Karabük İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, paydaş kurumlardan Karabük Üniversitesi ve TSO'ya ziyaret gerçekleştirerek, işbirliği noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Sarıçam, Karabük Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında ziyaret ederek, İl Müdürlüğü ve Karabük Üniversitemiz ile birlikte yapacakları çalışmalar ile ilgili işbirliği konusunda istişarede bulunarak istihdama yönelik katkı sağlayacakları konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Sarıçam, daha sonra Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz'ı da makamında ziyaret ederek, iş dünyasının talepleri noktasında yapacakları çalışmalar ve istihdama katkı yolunda kurumun vereceği destekler konusunda görüştü. - KARABÜK