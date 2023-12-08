Karabük İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam'a ziyaretler

Karabük İŞKUR İl Müdürü olarak atanan Ferhat Sarıçam, kurum müdürleri tarafından ziyaret edilerek hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu. Sarıçam, ziyaretler sırasında fikir alışverişinde bulundu ve teşekkür etti. Ayrıca, İş ve Meslek Danışmanları tarafından kurumun işleyişi ve çalışmalarının anlatıldığı standı ziyaret eden Sarıçam, tedavi ve istirahatte olan kurum personellerini de evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Karabük İŞKUR İl Müdürü olarak atanan Ferhat Sarıçam'a kurum müdürleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Hafa başında ataması yapılan İl Müdürü Ferhat Sarıçam'ı makamında ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Tarım İl Müdürü Çetin Ayvalık, SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım ve Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Sarıçam, ziyaretlerinden dolayı Kurum müdürlerine teşekkür etti.

Sarıçam ayrıca, alış veriş merkezinde İş ve Meslek Danışmanları tarafından kurumun işleyişi ve çalışmalarının anlatıldığı standı ziyaret ettikten sonra beraberinde Şube Müdürleri ile birlikte kendileri ve yakınlarının rahatsızlıkları sonucu tedavi ve istirahatte bulunan kurum personellerini de evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - KARABÜK