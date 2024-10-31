Karabük İl Özel İdaresi'nden Huzurevi Ziyareti

Karabük İl Özel İdaresi personelleri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan 'Huzura Özel Vefa' projesi doğrultusunda İl Özel İdaresi personelleri Karabük Yücel Huzurevi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Personeller bir araya geldikleri huzurevindeki yaşlıların yaşam deneyimlerini, geçmiş yaşam tecrübelerini dinleyerek sosyal ortamın güçlendirilmesini, kuşaklar arası bağı güçlendirerek İl Özel Idaresi arasında inşa edilen ilişkiler ve paylaşımlar sayesinde bir köprü kurmayı hedefliyor. - KARABÜK