Karabük haberleri! Safranbolu Belediyesi'nin Spor Kursları Başlıyor

Karabük yerel haberi | Safranbolu Belediyesi Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu'nda düzenlenecek 7-17 yaş grubuna yönelik voleybol, basketbol ve masa tenisi ile 18-65 yaş grubu kadınlara yönelik egzersiz, yürüyüş, parkur, çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık kursları, Ekim ayının ilk haftasında başlayacak.

Safranbolu Belediyesi Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu'nda düzenlenecek 7-17 yaş grubuna yönelik voleybol, basketbol ve masa tenisi ile 18-65 yaş grubu kadınlara yönelik egzersiz, yürüyüş, parkur, çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık kursları, Ekim ayının ilk haftasında başlayacak.

Barış Mahallesi'ndeki spor salonunda ücretsiz olarak verilecek kursların kaydı, 'www.sakem.org' adresinden online olarak yapılabilecek.

Sloganlarının 'Sağlıklı Yaşam için Harekete Geç' olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Elif Köse, "Çocuk ve kadın vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamasına katkı sağlamak için belediyemizin antrenörü ile başlattığımız kurslar, geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi görmüştü. Yeni nesil spor salonumuz, bu sene de kursiyerlerini bekliyor" dedi.

Başkan Köse, "Düzenlediğimiz turnuvalar, çeşitli takımlara bazı zamanlarda sağladığımız ulaşım destekleri ve Hanımevi'mizde gönüllü yoga eğitmeni tarafından verilen ücretsiz dersler gibi hizmetlerimizle, Belediye olarak imkanlarımız çerçevesinde sporcunun hep yanında olduk. Bu alandaki en önemli hizmetimiz tabii ki de Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonumuz. Barış Mahallesi'ndeki salonumuzdan tüm vatandaşlarımız yararlanabilir" diye konuştu.