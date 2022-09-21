Karabük haberleri: Safranbolu Belediyesi'nden Temizlik Mesaisi

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günlük rutinlerinin yanı sıra yol yıkama çalışmalarını da sürdürüyor.

Merkezdeki çalışmalarını tamamlayan müdürlük ekipleri, mahalle ve caddelerde yol yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Çok daha temiz bir Safranbolu için tüm güçleri ile çalıştıklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Temizlik İşleri personelimiz 7/24 anlayışı ile görevlerinin başında" diye konuştu.

Kent genelinde mesaisine devam eden ekiplerin bugün itibarıyla Emek Mahallesi'nde yaprak toplama, süpürme ve yıkama çalışmalarını tamamladıktan sonra diğer mahallelere geçeceklerini kaydeden Başkan Köse, "Müdürlüğümüz haftalık olarak gerçekleştirdikleri program doğrultusunda mesai mefhumu gözetmeden çalışmalara devam ediyor" dedi.