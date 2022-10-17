Karabük haberi! Safranbolu Turizmde Avrupa Pazarına Fransızlarla Giriş Yapmayı Hedefliyor

Edinilen Karabük haberine göre Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği’nin (SAFTİD) yaklaşık iki yıldan bu yana sürdürdüğü Avrupa turizmini Safranbolu'ya getirme hedefli çalışması tüm hızıyla sürüyor. 2023 Yılında Avrupa pazarına Fransızlarla giriş yapmayı hedefleyen Safranbolu'da bu sayede konaklamalı turizmin de önünün açılması hedefleniyor. Dünyaca ünlü 12 Fransız acenteciyi Safranbolu'da 3 gün ağırlayacak olan SAFTİD, bu sayede acentelerin konaklamalı turlarını Safranbolu'ya çekecek.

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği'nin (SAFTİD) yaklaşık iki yıldan bu yana sürdürdüğü Avrupa turizmini Safranbolu'ya getirme hedefli çalışması tüm hızıyla sürüyor. 2023 Yılında Avrupa pazarına Fransızlarla giriş yapmayı hedefleyen Safranbolu'da bu sayede konaklamalı turizmin de önünün açılması hedefleniyor. Dünyaca ünlü 12 Fransız acenteciyi Safranbolu'da 3 gün ağırlayacak olan SAFTİD, bu sayede acentelerin konaklamalı turlarını Safranbolu'ya çekecek.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve Dünya'nın en iyi korunan 20 şehrinden biri olan Safranbolu turizmde hedefini Avrupa pazarına yöneltti. Dünya'nın en önemli turizm acentecileriyle iletişime geçen SAFTİD ise bu konuda etkili rol oynuyor. Safranbolu'nun kültür ve tarihinin yanında doğasını da turizmin içine katmayı hedefleyen Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği yaklaşık 2 yıldan bu yana sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Dünyaca ünlü 12 Fransız acente sahibini Safranbolu'ya getirdi. 3 gün boyunca rehberler eşliğinde kültür, tarih ve doğa gezileri yapacak olan grup üyeleri Avrupalı turistleri Safranbolu'ya getirerek konaklamalı turizmin önünü açacak. Grup üyeleri sabah saatlerinde İsmail Yılmaz'a ait 27 dönümlük safran tarlasına giderek safran çiçeğinin özelliklerini dinledi ve safran hasadı yaptı.

"FRANSIZ ACENTECİLERİ SAFRANBOLU'DA AĞIRLIYORUZ"

SAFTİD Başkanı Şebnem Urgancıoğlu şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 yıldır bu projenin üstünde çalışıyorduk. Geçen yaz Cevdet Eroğlu beyefendi sayesinde Fransız rota uzmanını ağırlamıştık. Müthiş bir doğamız olduğunu ve burada 3 günlük bir paket turun olabileceğini düşündüler. Dolayısıyla artık günün sonunda bunu pazarlayacak Fransız acenteci dostlarımızı ağırlıyoruz. Dün geldi grubumuz. Onlara Safranbolu Dağ ve Doğa sporları kulübü eşlik ediyor. Birlikte ve el ele bir ağırlama programı. Yabancı turistlerin, Avrupa pazarının Safranbolu'ya gelişi bizler için çok önemli. 2023'te de 3 gecelik programlarında yer almayı umut ediyoruz."

"BU FARKLI BİR TURİZM ÇEŞİDİ"

Fransa'nın Paris, Nice ve Cannes şehirlerinden gelen 12 kişilik grupta yer alan ve Fransa'da turizm acenteciliği yapan Friedrich, "3 gün buradayız. Çok güzel bir kent Safranbolu. Safranbolu Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Soğuk olmasına rağmen Safranbolu'ya gelmek, keşfetmek değer. Otantik turizmde farklı bir program yapmak ve yerel insanlarla kaynaşmak… Bu farklı bir turizm çeşidi. Bunun için geldik" dedi.

"2023 YILINDA TÜRKİYE REKOR BİR TURİST AĞIRLAMASI YAPACAK"

SAFTİD ile Safranbolu'yu Avrupa pazarına açmak ve konaklamalı turizmin süresini uzatmak için mücadele ettiklerini belirten Samistal Travel sahibi Cevdet Eroğlu ise şunları söyledi:

"2 yıl önce Fransız bir rota uzmanı ile Safranbolu'ya geldik. Türkiye'de değişik bölgelerde nasıl alternatif turizmi geliştirebiliriz diye düşünüp Safranbolu'ya geldik. Safranbolu'da 3-4 gün yürüyüş turları yaptık, kanyonları keşfettik. Burada bir Pazar eksikliğini gördük. Safranbolu'nun 0.75 olan konaklama oranını 3 geceye çıkarıyoruz. Şu anda 15 tane Fransız tur operatörünü getiriyorum, bu konuda Turizm Bakanlığı ve TGA da bize destek oluyor. Bu tur operatörlerinin hepsi köklü tur operatörleri. 2023 kataloglarına, web sayfalarına Safranbolu 3 gece konaklamalı turları kesinlikle koyacaklar. 2023 yılında Türkiye'de bir sıkıntı yaşanmazsa rekor turist ağırlaması yapacağız."