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Karabük haberi... Safranbolu'da "Kendi Kentimde 1 Gün Turistim" Uygulaması Başlıyor

Yerel Haberler

Karabük haberi... Safranbolu'da 'Kendi Kentimde 1 Gün Turistim' Uygulaması Başlıyor

Karabük yerel haberi... Safranbolu Belediyesi başlattığı yeni uygulama ile Safranbolu, Karabük ve Karabük’ün diğer ilçelerinde ikamet eden vatandaşlara, Safranbolu’yu tanıtacak. Her çarşamba yapılacak ve 2 saat sürecek gezi ile vatandaşlar, üstü açık otobüs vasıtasıyla Safranbolu’nun önemli yerlerini görecek ve tanıyacak.

Safranbolu Belediyesi başlattığı yeni uygulama ile Safranbolu, Karabük ve Karabük'ün diğer ilçelerinde ikamet eden vatandaşlara, Safranbolu'yu tanıtacak. Her çarşamba yapılacak ve 2 saat sürecek gezi ile vatandaşlar, üstü açık otobüs vasıtasıyla Safranbolu'nun önemli yerlerini görecek ve tanıyacak.

Gezi, saat 11.00'de Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda başlayarak Bağlar – Deretarla – Hıdırlık – Kazdağlı Meydanı - Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı güzergahında tamamlanacak. Vatandaşlara, Hıdırlık'ta çay ikram edilecek. Sonrasında doğa yürüyüşü yapılacak. Yürüyüşü Kazdağlı Meydanı'nda tamamlayacak ekip, üstü açık otobüs ile Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na bırakılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, kontenjanın 30 kişi ile sınırlı olduğu bildirildi. Geziye katılmak isteyenlerin, Safranbolu Belediyesi web sitesinin duyurular kısmında yer alan başvuru formunu doldurması ve Halk Masaları'na teslim etmesi istendi.

Safranbolu'yu tanıtmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Elif Köse, "Kentimizi önce kendi vatandaşlara tanıtmamız gerekiyor. Başlattığımız 'Kendi Kentimde 1 Gün Turistim' uygulamasıyla her Çarşamba 30 kişi ile yapacağımız gezide, bu amaca ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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