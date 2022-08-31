Karabük haberi: Safranbolu'da 30 Ağustos, Zafer Yürüyüşü ve Konserlerle Kutlandı

Safranbolulular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Safranbolu Belediyesi'nin düzenlediği Zafer Yürüyüşü ve konserler halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Saat 19.30'da Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nin önünde bir araya gelen kortej, marşlar söyleyerek Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na ilerledi. Vatandaşlar, burada sahneye çıkan Burak Uzunkara'nın şarkılarına eşlik ederek bayram sevincini yaşadı. Ardından Necati ve Saykolar, Safranbolulular ile buluştu.

Belediye Başkanı Elif Köse, sahne performansıyla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan sanatçılara hediye sunarak, teşekkür etti. Köse, vatandaşları selamlayarak, şu sözlerle bayramlarını kutladı:

"Bağımsızlık mücadelemizin çok büyük bir başarıyla, zaferle taçlandığı ve 100. yılını kutladığımız bu güzel günü; işgalden zafere, zaferden cumhuriyete giden bu yolda, Atatürk'ümüzün izinde yürüyen tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, aynı kararlılıkla yürüdüğümüz yolda önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle ve özlemle anıyorum."

Safranbolu Belediyesi'nin organize ettiği program, geç saatlere kadar devam etti.