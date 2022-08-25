Karabük haberi! Safranbolu Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı Yüzde 79 Artışla 7 Bin 400 Lira Oldu

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Karabük Şubesi arasında imzalanan 2. dönem toplu iş sözleşmesine göre; belediye personelinin maaşlarına yüzde 79 zam yapıldı, en düşük işçi maaşı 7 bin 400 TL oldu.

Belediye İş Sendikası Karabük Şubesi ile Safranbolu Belediyesi arasında bir süredir devam eden 2. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapılan imza töreni ile sona erdi. Belediye İş Sendikası Karabük Şubesi ile Safranbolu Belediyesi arasında 1 Temmuz itibari ile geçerli olacak olan sözleşmeye göre belediye personeline yüzde 79 zam yapıldı. Bu kapsamda Safranbolu Belediyesi'nde çalışan en düşük işçi maaşı 7 bin 400 TL oldu. Safranbolu Belediyesi şantiye alanında yapılan törende işçiler Belediye Başkanı Elif Köse'i davul zurna ve çiçekler ile karşıladı.

"VERDİĞİMİZ RAKAMLARIN SİZLER İÇİN YETERLİ OLMADIĞININ FARKINDAYIM"

İmza töreni öncesinde açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şöyle konuştu:

"Belediye İş Sendikamızla imzalayacağımız ve 1 Temmuz itibari ile geçerli olacak olan sözleşmemizi imzalamak için bir araya geldik. Aslında ben böyle bir tören beklemiyordum ama şu günümüz koşullarında belediyemizin verebileceğinin en iyisini verdiğimiz için arkadaşlarımız böyle bir töreni uygun gördüler. Ben özellikle onlara ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların farkındayız, enflasyon oranımız çok yüksek. Aslında verdiğimiz rakamların da sizler için yeterli olmadığının farkındayım ben. İnanın belediyenin koşulları iyi olsa geliri iyi olsa çok daha fazlasını hakkettiğinizi düşünüyorum.

"VEREMEZLER DEMELERİNE RAĞMEN SİZLERE YÜZDE 79 ZAM YAPTIK"

Öyle koşullar içerisindeyiz ki belediyemizin pandemiden sonra ekonomik koşullardan sonra gelirlerinin azaldığı ama giderlerinin had safhada arttığı zor bir dönemdeyiz. Ama biz her şeye rağmen veremezler demelerine rağmen sizlere bu zam oranını verdik. Yüzde 79'a varan bir zam oranı sizlere verdiğimiz. İkramiyeler dışında en düşük alacak olan arkadaşımız 7 bin 400 lira alacak. O yüzden benim gönlüm rahat. Biz Safranbolu'yu sizler ile birlikte yönetiyoruz. Zam oranının alacağınız maaşların ailenizle beraber gönül rahatlığıyla yediğiniz, sağlıkla, huzurla harcayabildiğiniz ve bereketi bol olan bir maaş olmasını diliyorum ben. İnşallah bereketli, daha bol katlanarak büyüyen ve daha bol zamlı günler sizleri beklesin."