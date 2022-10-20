Karabük haberi: Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Serada Kursiyerlerle Buluştu

Karabük yerel haberi... Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Park ve bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı Uygulama ve Üretim Biriminde geçen hafta başlayan 2022 Sonbahar Sezonu Eğitim Programı’na katılan vatandaşlarla bir araya geldi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Park ve bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı Uygulama ve Üretim Biriminde geçen hafta başlayan 2022 Sonbahar Sezonu Eğitim Programı'na katılan vatandaşlarla bir araya geldi.

Uygulama ve Üretim Birimi Sorumlusu Pınar Alazoğlu Uslu tarafından verilen eğitimlerde fide dikimi ve sonrasındaki aşamalar kursiyerlere detayları ile anlatılıyor. Kursiyerlerle birlikte tohumları topakla buluşturan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse yaptığı açıklamada göreve geldiklerinden bu yana her zaman üreten bir belediye anlayışı ile çalıştıklarını söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZIN DA ÇOK MEMNUN KALDIĞI GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Yaptıkları çalışmaları vatandaşlarla paylaşmak ve edinilen tecrübe ve bilgilerden onlarında yararlanmaları için bir kurs açtıklarını ifade eden Köse, "Kursumuzda doğru bildikleri yanlışları görebilmeler, daha verimli ürün elde edebilmeleri, daha profesyonel bir anlayışla yapabilmeleri, emek verdikleri topraktan çok daha iyi ürün alabilmeleri için Ziraat Mühendisimiz tarafından kurs veriliyor. Vatandaşlarımızın da çok memnun kaldığı güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Onlarla konuştuğumuzda bugüne kadar doğru bildiğimiz pek çok yanlış varmış ve burada bunların doğrusunu öğreniyoruz diyorlar ve bu bizi mutlu ediyor" dedi.

"BURADAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER ÖNCELİKLE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA SICAK YEMEK OLARAK ULAŞIYOR"

Geçen yaz döneminde seralardan çok fazla ürün alındığını da hatırlatan Başkan Elif Köse, "Buradan elde edilen ürünler öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek olarak ulaşıyor. Bununla birlikte Sosyal Tesisimizde de kullanılıyor" diye konuştu.

"GELECEK NESİLLERİ DE BU KONUDA GELİŞTİRMEK VE FARKINDALIK YARATMAK GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Köse şöyle devam etti:

"Vatandaşların yanı sıra çocukları da üretimin önemini öğrenmeleri için Çocuk Meclisimizle birlikte maniye domatesi ekmiştik, bunun hasadını da yine onlarla birlikte yaptık. Gelecek nesilleri de bu konuda geliştirmek ve farkındalık yaratmak gerektiğini düşünüyorum" dedi.