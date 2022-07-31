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Karabük haberi... Karabük'te KPSS maratonu

Karabük haberler... - Karabük'te KPSS maratonu Karabük'te Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi trafikte yoğunluk yaşanırken, ilk oturum sona erdi.

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- Karabük'te KPSS maratonu

KARABÜK - Karabük'te Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi trafikte yoğunluk yaşanırken, ilk oturum sona erdi.

Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı öncesinde Karabük'te trafikte yoğunluk yaşandı. Karabük Üniversitesinde sınava girecek olan binlerce aday yol yapım çalışmalarının da yer aldığı kentte adım adım ilerleyen trafikte yol aldı. Sabah saat 10.15'de başlayan sınav öncesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri okul girişinde üst araması yaptı. Adaylar sınav öncesi adeta didik didik arandı. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ile elektronik veya mekanik cihazların sınav salonuna girişine izin verilmedi.

10.15'te başlayan ve 130 dakika süren KPSS Genel Yetenek sınavı sona ererken, adaylar saat 14.45 itibariyle de Eğitim Bilimleri Sınavı gerçekleştirilecek.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Yerel

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