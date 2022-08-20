Karabük haber: Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev: "Türk Dünyası Ülkelerinin Toplantılarını Safranbolu'da Yapmayı Düşünüyoruz"

Karabük yerel haberine göre Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından gelenekselleşen ressamlar buluşmasının 22’ncisi Karabük’ün UNESCO Mirası Listesi’ndeki ilçesi Safranbolu’da düzenleniyor. 10 Türki Cumhuriyet’ten 21 ressamın Safranbolu’nun tarihi mimarisini resmedeceği etkinlik için kente gelen TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile görüştü. Raev, Türk dünyası ülkelerinin bazı toplantılarını Safranbolu'da yapmayı düşündüklerini belirtti.

TUNAKAN YIDIRIM

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından gelenekselleşen ressamlar buluşmasının 22'ncisi Karabük'ün UNESCO Mirası Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu'da düzenleniyor. 10 Türki Cumhuriyet'ten 21 ressamın Safranbolu'nun tarihi mimarisini resmedeceği etkinlik için kente gelen TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile görüştü. Raev, Türk dünyası ülkelerinin bazı toplantılarını Safranbolu'da yapmayı düşündüklerini belirtti.

TÜRKSOY tarafından 22.si düzenlenen ressamlar buluşması, Safranbolu'da 10 Türki Cumhuriyet'ten 21 ressamın Safranbolu'yu resmetmesi ile devam ediyor. Etkinlik kapsamında Safranbolu'ya gelen TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte ressamların çalışmalarını inceleyerek onlarla sohbet etti.

"SAFRANBOLU BÜTÜN RESSAMLAR İÇİN BÜYÜK BİR MALZEMEDİR"

Dünya'nın en iyi korunan 20 şehrinden biri olan Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras listesinde olması sebebi ile TÜRKSOY toplantılarının bazılarının Safranbolu'da yapılması yönünde düşünceleri olduğunu belirten Raev, şu açıklamayı yaptı:

"Türk Dünyası'nın her bir ülkesinden ressamlar davet edilerek bu yıl 22.sini düzenlediğimiz ressamlar buluşması gerçekleşiyor. Bu yıl Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'da yapıyoruz bu etkinliği ve onun kültürel ve tarihi zenginliği bütün ressamlar için büyük bir malzemedir. Türk Dünyası coğrafyasından gelen ressamlar buradaki eserleri tuvallerine yansıtacak ve biz Türk Dünyası ressamlarının fırçalarından çıkan Safranbolu'nun kültürel mirasını Dünya'ya tanıtacağız."

"TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİNİN TOPLANTILARINI SAFRANBOLU'DA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yaptığımız bu ressamlar buluşması Safranbolu Belediyesi ile yaptığımız ilk etkinliğimizdir. Başkanımızla görüştüğümüzde bu konulara değindik ve Safranbolu'da belediyemizle yeni etkinlikler yapmayı da düşünüyoruz hem bu yıl hem gelecek senelerde. Özellikle Safranbolu'nun Dünya Kültürel miras listesinde olduğunu dikkate alarak, Türk Dünyası'nın diğer ülkelerinde de UNESCO Dünya Miras listesinde olan şehirler ve belirli bir yöreler vardır. Biz o şehirlerin ve yörelerin yönetimlerinin, müze olan yönetimlerinin burada toplantısını yapmayı düşünüyoruz. Elif hanımla yaptığımız toplantıda bu konuyu ele aldık."

"RESSAMLARIN BAKIŞ AÇILARINDAN SAFRANBOLU'NUN DEĞERLENDİRİLMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise TÜRKSOY 22. Ressamlar Buluşması'nın Safranbolu'da yapılmasından memnuniyet duyduğunu, bu tür organizasyonların Safranbolu'nun tanıtımı açısından çok önemli olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKSOY'a bağlı 10 ülkeden 21 önemli ressamı ağırlıyoruz, 2 tane de bizim ülkemizden ressamımız var. Ressamlar sanatçı ruhlu insanlar tabi ve Safranbolu'da kültür ve sanat şehri. Biz onların fırçalarından çıkacak eserleri çok merak ediyoruz, onların bakış açılarından Safranbolu'nun değerlendirilmesi bizim için çok önemli."

"TÜRKSOY'A BAĞLI DEVLETLERİN BİRTAKIM ETKİNLİKLERİNİ BUNDAN SONRASAFRANBOLUYA TAŞIMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile yaptığı görüşmelere değinen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "TÜRKSOY'a bağlı devletlerin birtakım etkinliklerini bundan sonra Safranbolu'ya taşımayı düşünüyoruz. Safranbolu'nun hem tanıtımı hem de turizmi için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ayrıca bu etkinlikleri burada planladıkları için de çok teşekkür ediyorum"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

TÜRK DEVLETLERİNDEN GELEN RESSAMLARIN ÇALIŞMALARINDAN DETAYLAR

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI ELİF KÖSE VE TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ SULTAN RAEV'İN ÇALIŞMALARI İNCELEMESİ

TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ SULTAN RAEV'İN AÇIKLAMALARI VE AÇIKLAMALARININ TÜRKSOY AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ ELÇİN GAFARLI TARAFINDAN ÇEVRİLMESİ

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI ELİF KÖSE'NİN AÇIKLAMALARI