Karabük haber: Sarıgül, Karabük Cezaevi Önünde: "Bütün Siyasi Partileri Toplumsal Barış ve Kardeşlik Hukuku Affına Destek Vermeye Çağırıyorum"

TUNAKAN YILDIRIM

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi önünde; "Karabük Cezaevi'nin önünden bütün siyasi partilere sesleniyorum. Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affına destek vermeye çağırıyorum" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bir dizi ziyaret için Karabük'e geldi. Karabük T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu önünde açıklama yapan Sarıgül şunları söyledi:

"Karabük Cezaevi'nin önünden bütün siyasi partilere sesleniyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı yaklaşıyor. Bütün siyasi partileri toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affına destek vermeye çağırıyorum. Cezaevlerinde şu anda öncelikle hasta olan, yaşı seksenin üzerinde, yetmiş beşin üzerinde birçok hastamız var. Bunlar için de acil olarak önlem alınmasını bekliyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak; af kime ne sağlar, af çıkarsa şu partiye, bu partiye faydası olur; biz bu anlayış içerisinde değiliz. Cezaevinden çıkan bir tek anne çocuğuna sarılırsa bu bizim için son derece değerlidir. Cezaevinden çıkan bir baba dışarıda bir evladına sarılırsa o gözyaşlarını akıtırsa bu bizim için son derece değerlidir."

"EKONOMİNİN GELDİĞİ NOKTA BURADA"

Sarıgül, cezaevinin önünden kent merkezine geçti ve esnafı ziyaret etti.

Bir kıyafet dükkanına giren Sarıgül, bir ürünün geçen yılki fiyatını dükkan sahibine sordu. 3 iç çamaşırının geçen yıl 10-12 TL olduğunu ve bu yıl ise tanesinin 15 TL olduğunu belirten dükkan sahibi karşısında TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Geçen sene 3 tanesi 10-12 lira arasında şu an ise tanesi 15 lira, ekonominin geldiği nokta burada" dedi.