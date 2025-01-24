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Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Pazar Tatilini Savunuyor

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Pazar Tatilini Savunuyor
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Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, Ticaret Bakanlığı'nın Pazar günü berberlerin kapalı olma kararını savunarak, bazı kişilerin bu karara uymadığını belirtti. Işık, üye berberlerin büyük bir çoğunluğunun kararın arkasında durduğunu ifade etti.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu berberlerin ' Pazar günü kapalı' olması kararına bazı kişilerin uymadığını belirtti.

Başkan Işık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, odaya kayıtlı 128 erkek berberinin olduğunu ve Pazar günü kapatma karanının büyük bir çoğunlukla alındığını ifade etti.

"Yıllar önce erkek berberleri ile ilgili almış olduğumuz karar ile bu zamana kadar getirdik" diyen Işık, "Burada her şeyimiz şeffaf ve açık. 128 üye arkadaşlarımız gerçekten dükkanlarını açmak istiyor mu? dedik. 126 erkek berberimizden 124 tanesi 5 yıl önce dükkanlarımızı kapatalım diye önerge sundular. Bu önerge geçti. Erkek berberleri haftada istediğimiz bir gün yerlerinizi kapatmanız gerekmektedir denildi. Bizlerde bunun çalışmasını yaptık ve bunu Pazar günü olarak arkadaşlarımız ile birlikte karar kıldık. Kadın kuaförlerimiz içinde Salı günü tatil olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığının kararına itiraz eden iki kişinin konuyu mahkemeye taşıdığını aktaran Işık, "Bu olayı da şov haline getirdiler. Bana diyorlar ki neden bu konunu üzerine bu kadar gidiyorsunuz. 6 ay boyunca dükkanlarını açmayan ve kurallara uyan arkadaşlardan Allah razı olsun ama 6 ay boyunca haksız rekabet yapan kişi ve şahıslar bunlar kendilerini çok biliyor. Bunlara meslektaşımız demiyorum. Kendi meslektaşına saygı göstermeyene ben meslektaşım diyemiyorum. Çünkü amacı şov yapmak. Şovdan dükkanını tanıtmak ve daha sonrada iş yapmak. Ben erkek berberlerinin Pazar, bayan kuaförlerinin de Salı günlerini dükkanlarını kapatmasını isteyen kişilerden biriyim. 126 üyemizin imzası ile Pazar günü bizler dükkan açmak istemiyoruz dediler. Bana sus diyorlar ben üyem için susamam. 2 adam da Karabük'ün dengesini bozamaz" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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