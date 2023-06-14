Karabörk'ten İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret
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İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i makamında ziyaret etti. Karabörk, teşkilatın kuruluş yıldönümünü kutlayarak, jandarma personeline başarılar diledi.
Karabörk'e yardımcıları ve polis memurları eşlik etti. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel