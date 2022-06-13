Karabağlar'da Yaz Spor Okulları Başlıyor

Karabağlar Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları'na kayıtlar devam ediyor. 20 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan Yaz Spor Okulları 16 Eylül 2022'de sona erecek.

Karabağlar ilçe sınırları içerisinde yer alan 15 spor merkezinde, futbol, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, tekvando, halk oyunları, aerobik-pilates, karate, zumba, bocce, güreş branşlarında uzman eğitmenler tarafından kurslar verilecek. Kurslara 05-17 yaş arasındaki çocuk ve gençler ile 18 yaş üstü yetişkin vatandaşlar katılabilecek.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, 0 232 414 79 01 ile 0 232 414 79 18 numaralı telefonları arayarak bilgi alabilecek.

Gençlerin spor yapmalarının önemine değinen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, spor yapan gençlerin daha sağlıklı gelişim gösterdiklerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak kaldığını belirtti. Başkan Selvitopu, Karabağlar'ın en büyük spor yatırımı olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapımının hızla sürdüğünü hatırlatarak, "Bu örnek tesisi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan gelecek yıl hizmete açmayı hedefliyoruz. Çalışmalar son hızla devam ediyor" dedi.

ANKA / Yerel