Karabağlar'da Sokak Hayvanları İçin Kermes Açıldı - Haberler

Karabağlar Kent Konseyi tarafından sokak hayvanları yararına düzenlenen kermes, Poligon'daki Gazeteci Barış Selçuk Parkı'nda törenle açıldı.

Törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kermesin açılışında konuşan Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, sokak hayvanlarını düşünen insanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Hepimiz onlar için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bana göre en önemlisi, evimize alamasak bile onları sahiplenmek" dedi.

Başkan Selvitopu da kermesi düzenleyenleri kutlayarak, "Onlar bizler gibi büyük kentler içinde yaşamaya, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ancak dertlerini, hastalıklarını anlatma şansları yok. Yerel yönetimler, Kent Konseyleri, sivil toplum kuruluşları olarak dertlerine bir nebze de olsa çare bulabiliyorsak, ne mutlu bize" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin sokak hayvanlarını bir insan gibi önemseyerek, modern tıbbi hizmetleriyle onların yanında olmaya çalıştığını belirten Başkan Selvitopu, "3 ayrı merkezimizde kısırlaştırma çalışmamız var. Gerekli müdahaleler, kısırlaştırmalar steril ortamlarda, uzman ekiplerce yapılıyor. Parklarımıza kedi evleri, barınaklar yerleştiriyoruz. Ancak bunların yetersiz olduğunun farkındayız. Kentteki tüm dinamiklerin bu işe sahip çıkması gerekiyor. Karabağlar Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu ve benzeri etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Çevreye duyarlılığın gelişmesini de dileyen Başkan Selvitopu, "Bizlerin bu ülkenin çevresini, doğasını, canlısını gelecek kuşaklara olduğu gibi bırakma görevi var" dedi.

Konuşmaların ardından kermes, zeybek gösterisiyle açıldı. Daha sonra "Zeytinime dokunma" sloganıyla TEMA Vakfı Karabağlar Şubesi işbirliğiyle parka 3 zeytin fidanı dikildi Başkan Selvitopu çocuklarla kuş yemlikleri yaparken, kermesteki tüm stantları da ziyaret etti.

Karabağlar Kent Konseyi Ekolojik Denge Hayvan Hakları Çalışma Grubu tarafından "Sokaktaki Canlarımız Yanınızdayız" sloganıyla düzenlenen kermes, bugün ve yarın 11.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

ANKA / Yerel