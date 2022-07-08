Karabağlar'da Kurban Yakalama Timi Bayrama Hazır

Karabağlar Belediyesi, kurban yakalama timi oluşturdu. Ekipler bayram süresince görev yapacak.

Türkiye'nin dört bir noktasında yaşanan kurban hayvanlarının kaçma görüntülerine karşı, Karabağlar Belediyesi geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurban yakalama özel timi oluşturdu. Arife ve bayram günü mesai saatleri içerisinde görev yapacak olan ekip, kaçan hayvanları sakinleştirici iğneyle zarar vermeden yakalayıp, hayvan sahiplerine teslim edecek. Hayvan yakalama sırasında ekipler uzun mesafelerde bulunan hayvanlar için silah, kısa mesafelerde olan hayvanlar içinse üfleme borusu kullanacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan kurban yakalama timine vatandaşlar 0 232 414 81 81 numaralı telefonun yanı sıra Karabağlar Kaymakamlığı içerisinde oluşturulan kurban hizmetleri kriz masasından ulaşabilecek. Karabağlar Belediyesi ekipleri bayram süresince kurban satış ve kesim alanlarındaki kontrollerine aralıksız devam edecek.

ANKA / Yerel