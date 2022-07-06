Karabağlar'da Kurban Satış Yerleri Denetleniyor

Karabağlar Belediyesi, ilçede iki ayrı noktada açılan kurban kesim ve satış yerlerini bayram öncesi sürekli denetliyor. Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri satış yapılan alanlarda hayvan sahiplerinin nakil belgelerini, alanın düzenini, hayvanların sağlık durumlarını takip ediyor.

Karabağlar Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından bu yıl Peker ve Uzundere'de kurulan hayvan satış ve kesim yerleri, Karabağlar Belediyesi ekiplerince kontrol altında tutuluyor. Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 alanda da hayvan sahiplerinin belgelerinin yanı sıra alanın düzeni, kesim yerleri, hayvanların sağlığı ve kurbana uygun olup olmadığını denetliyor. Kontroller sırasında ekiplere Karabağlar Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim de eşlik ediyor.

Bayram öncesi yapılan bu kontrollerin bayram süresince daha da sıklaşacağı belirtilirken; Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu alanların dışında kesim ve satış yapacak olanlara cezai işlem uygulayacak. Ayrıca kurban satış yerleri, 24 saat kontrol altında tutulacak. Yine bu süreç içerisinde kurbanlıklar için belediyeye bağlı veteriner hekim de hazır bulunacak.

ANKA / Yerel