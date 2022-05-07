Karabağlar'da Hıdırellez Coşkusu

Karabağlar Belediyesi tarafından Yeşilyurt'taki Karafatma Parkı'nda düzenlenen Hıdırellez Şenliği, büyük coşkuya sahne oldu.

Şenliğin açılışına, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda Karabağlarlı vatandaş katıldı.

Katılımcılara Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu adına kısa bir "hoşgeldiniz" konuşması yapan Karabağlar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, "Başkanımız başka bir programda olduğu için bugün aramızda yok. Kültürümüzde önemli bir yer tutan Hıdırellez'i yani doğanın yeniden uyanışını kutluyoruz. Hızır dileklerinizi kabul etsin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Daha sonra konuklar, İzmirli Ömer, Teomango, Nesrin İşler ve Roman Ateşi Dans Ekibi'nin renkli gösterileri, şarkıları eşliğinde gönüllerince eğlendi.