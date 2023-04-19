Karabağlar'da Bayram Öncesi Sıkı Denetim

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı daha huzurlu geçirmesi için pazar yerlerinde ve iş yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı daha huzurlu geçirmesi için pazar yerlerinde ve iş yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde, tartı, fiyat etiketi, işgal çizgisi, ruhsat ve hijyen kontrolü gerçekleştiriliyor. Zabıta ekipleri özellikle kuruyemiş, pastane, tatlıcı, şekerci ve fırın gibi işletmelerde açıkta ürün bulundurulmaması ve ürünler üzerinde etiketlerin yazılı olması konusunda işletme sahiplerini uyarıyor. Ayrıca, fırınlarda ekmek tarifeleri ve gramaj kontrolleri yapılıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutlayarak, "Ekiplerimiz bayram süresince de sahada olacak. Başta temizlik ve hijyen olmak üzere gerekli kontrolleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.