Karabağlar'da Asfalt Mesaisi Sürüyor

İzmir'in Karabağlar Belediyesi'nin asfaltlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Asfalt serim sezonu olan yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen ekipler, ilçenin dört bir yanında, son teknoloji araçlarla asfaltlama yapıyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da sık sık ekipleri ziyaret ederek çalışmaları denetliyor ve bölgedeki vatandaşlarla sohbet ediyor.

Başkan Selvitopu'nun bu kapsamdaki son durağı Uzundere oldu. Uzundere Cemevi'nden köy meydanına kadar uzanan asfaltlama çalışmasını yerinde denetleyen Başkan Selvitopu, yakıcı sıcak altında ter döken belediye emekçilerine kolaylıklar diledi.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar ve Mahalle Muhtarı Osman Sarı'nın taleplerini dinleyen Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin yeni tamamladığı Uzundere Meydan Projesi'ni de inceledi.

HEDEF YENİLERİNİ ALMAK

Karabağlar'da bu sezon ve gelecek yaz asfaltlamaya, yol, kaldırım ve park düzenlemelerine ağırlık vereceklerine dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Ekiplerimiz, muhtarlarımızın da görüşlerini alarak en fazla ihtiyaç duyulan sokaklara giriyor. Olabildiğince çok mahallemizde asfaltlama yapmaya çalışacağız. Bunun için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Tüm bu çalışmaların, Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ne kazandırılan asfalt kazıma ve serme, silindir gibi modern araçlarla yapıldığını belirten Başkan Selvitopu, benzer yeni araçlar almayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Selvitopu, "Daha modern bir Karabağlar için çalışmaya ve 500 bin insanımıza eşit hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Uzundere Muhtarı Osman Sarı ve vatandaşlar da, verilen hizmetler nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

ANKA / Yerel